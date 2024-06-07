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الثنائي الشاب بعد نهاية المباراة

بعد 5 مجموعات.. ألكاراز يقصي سينر ويبلغ نهائي "غاروس" الأول

باريس - فرانس برس
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تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنّف ثالثًا عالميًا على نظيره الإيطالي يانيك سينر الثاني 2-6 و6-3 و3-6 و6-4 و6-3 يوم الجمعة في طريقه لبلوغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وسيواجه ألكاراز (21 عامًا) الباحث عن لقبه الثالث في البطولات الكبرى الفائز بين الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والنرويجي كاسبر رود وصيف النسختين الأخيرتين من رولان غاروس. وبات الإسباني أصغر لاعب يبلغ نهائي غراند سلام على ثلاث أرضيات مختلفة.

وسبق لألكاراز أن فاز بمواجهتيه النهائيتين السابقتين في البطولات الكبرى، في ويمبلدون العام الماضي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2022.

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