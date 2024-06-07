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كيليان مبابي

ريال مدريد يصعق مبابي.. "لن تصبح النجم الأوحد"

العربية.نت
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الجمعة، أن ريال مدريد أخطر النجم الفرنسي كيليان مبابي بأنه عليه أن يتقاسم النجومية مع الإنجليزي جود بيلنغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان نادي العاصمة الإسبانية تعاقد الأسبوع الماضي مع قائد منتخب فرنسا بعقد يمتد حتى 2029 كلاعب حر قادما من باريس سان جيرمان.

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وبحسب التقرير الذي نشرته "ماركا"، فإن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، اختار التعاقد مع لاعب استثنائي، قادر على إحداث الفارق، لكن عليه أن يتقاسم الأضواء مع لاعبين آخرين، خاصة فينيسيوس وبيلنغهام، لأن النادي يهتم بكل التفاصيل.

فينيسيوس وبيلنغهام
فينيسيوس وبيلنغهام

وزادت الصحيفة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: لم يكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي جزءا نشطا في المفاوضات، لكنه يرحب بالجهود المبذولة لجلب لاعب قادر على الفوز بالمباريات، إنه ليس الوحيد وهو يعرف ذلك أيضا، وسيركز على أن يكون فينيسيوس سعيدا بدوره مع قدوم الفرنسي، وأن يشعر البرازيلي بأهميته، وسيوزع الأدوار بينهما، خاصة وأنهما يلعبان في نفس المركز تقريبا.

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