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غينيا تهزم الجزائر على أرضها في تصفيات كأس العالم

الجزائر - د ب أ
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تعرض المنتخب الجزائري للخسارة على أرضه أمام نظيره الغيني 1 - 2 يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب غينيا رصيده إلى ست نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف منتخب الجزائر الذي فرط، بهذه النتيجة، في فرصة الانفراد بصدارة المجموعة.

وتضم المجموعة منتخب بوتسوانا، صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، والذي يتفوق بفارق الأهداف فقط عن أوغندا وموزمبيق، الرابع والخامس على الترتيب، فيما يتذيل منتخب الصومال ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وتقدم منتخب غينيا عن طريق مورلاي سيلا في الدقيقة 50، وبعد ذلك بدقيقتين سجل زميله ياسر بالدي هدفا للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 63 سجل أغويبو كامارا الهدف الثاني للمنتخب الغيني.

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