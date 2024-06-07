لاعب باريس: مبابي "خائن" ويفتقر للاحترام

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هاجم جيروم روتن، اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، مواطنه كيليان مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد، ووصفه بالخائن بسبب عدم احترامه لفريقه.

وانضم قائد منتخب فرنسا البالغ من العمر 25 عاما إلى نادي العاصمة الإسبانية مجانا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، انتقد روتن مواطنه بسبب عدم احترامه لباريس سان جيرمان، خاصة خلال موسمه الأخير مع بطل الدوري الفرنسي.

وقال جيروم روتن في تصريحات لإذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية: مبابي خان الباريسيين، أنا غاضب منه، عندما لا يبذل كيليان جهدا كافيا، فهذه ليست مشكلة المدرب أو الإدارة أو المشجعين، إنها عدم احترام، عندما تضع نفسك ضمن فئة أفضل اللاعبين في العالم، يجب أن تثبت ذلك على أرضية الملعب، عليك أن تقاتل من أجل زملائك في الفريق، من أجل بلادك وناديك.

وأضاف: أعتقد أنه خائن، طوال الموسم كان مستواه كارثيا، وأنا غاضب لأنني رأيته مع منتخب فرنسا مبتسما في مباراة لوكسمبورغ "3-0"، وتواصل مع الجماهير وهو جوهر كرة القدم، لكن لم نر ذلك طوال الموسم في باريس سان جيرمان.