مصر تهزم بوركينا فاسو في مباراة حسام حسن الأولى

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أهدى محمود حسن "تريزيغيه" منتخب مصر فوزه الثالث توالياً في طريقه نحو التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه وتعويض غيابه عن نسخة 2022، بتسجيله هدفي الفوز على بوركينا فاسو 2-1 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وبعدما استهل مشواره في المجموعة بفوز كاسح على جيبوتي 6-0، بينها رباعية لمحمد صلاح وهدف لتريزيغيه، عاد منتخب "الفراعنة" منتصراً من سيراليون 2-0 بفضل ثنائية أيضاً لتريزيغيه الذي رفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات بتسجيله ثنائية مبكرة (3 و8) قبل أن يقلص الضيوف الفارق عبر لاسينا تراوريه (57).

وبذلك، رفع منتخب الفراعنة رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق أربع نقاط عن غينيا بيساو الثانية التي تعادلت مع ضيفتها إثيوبيا من دون أهداف، و6 عن كل من بوركينا فاسو الثالثة وسيراليون الرابعة التي تغلبت في هذه الجولة على جيبوتي 2-1.

ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً عوضاً عن 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات وصيفة ملحقاً بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

وتلعب مصر في الجولة الرابعة يوم الاثنين ضد مضيفتها غينيا بيساو قبل أن تتوقف التصفيات حتى مارس 2025.

وكان المنتخب المصري يخوض يوم الخميس اختباره الرسمي الأول بقيادة نجمه السابق حسام حسن الذي عُيّن في فبراير عقب خروج "الفراعنة" من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية خلفاً للبرتغالي المقال روي فيتوريا.

وخاضت مصر مباراتين وديتين بقيادة مدربها الجديد حيث فازت في مارس الماضي على نيوزيلاندا بهدف قبل الخسارة من كرواتيا 2-4.

واختار حسن اللعب بطريقة 3-4-3 بالاعتماد على حمدي فتحي في مركز المدافع الحر "ليبيرو"، والثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيغيه في الهجوم، فيما عاد الحارس محمد الشناوي لمرمى الفراعنة للمرة الأولى منذ إصابته في كأس الأمم الإفريقية.

ولم ينتظر الفراعنة سوى ثلاث دقائق لافتتاح التسجيل عبر تريزيغيه الذي قابل عرضية محمد صلاح من الناحية اليمنى برأسية قوية سكنت شباك حارس مرمى بوركينا فاسو كيليان نيكيما.

وكاد إمام عاشور يضاعف تقدم مصر في الدقيقة السادسة حين راوغ لاعبين وسدد كرة أخطأت المرمى بقليل. وبعدها بدقيقتين أضاف تريزيغيه الهدف الثاني حين استقبل كرة مرتدة من الدفاع ليراوغ ويسدد بقوة بيسراه هدفاً ثانياً رائعاً لمصر.

هدأ أداء أصحاب الأرض حتى سدد صلاح في الدقيقة 30 كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها حارس بوركينا فاسو على دفعتين.

وطالب تريزيغيه بركلة جزاء بعد عرقلته من نيكيما لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في ظل عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد.

وضغط الضيوف منذ بداية الشوط الثاني ونجحوا في تقليص الفارق بعد رأسية من ادموند تابسوبا أبعدها الحارس الشناوي، لترتطم بالعارضة ويتابعها تراوريه في الشباك.

وواصل منتخب بوركينا فاسو الضغط وتألق الشناوي في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة وسط تراجع مستوى الفراعنة الذين حافظوا في النهاية على فوزهم الثالث توالياً.