هولندا تهزم كندا برباعية ودياً
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سجل جيريمي فريمبونغ هدفا وصنع آخر وهزت هولندا الشباك ثلاث مرات في غضون 13 دقيقة بالشوط الثاني لتحقق فوزا كبيرا 4-صفر على كندا وديا يوم الخميس.
سجل ممفيس ديباي هدفه الدولي 45 عندما وضع كرة فريمبونج العرضية من الجهة اليمنى في الشباك قبل أن يهز جناح باير ليفركوزن الشباك بقدمه اليسرى.
وأضاف فاوت فيخورست الهدف الثالث عندما استفاد من خطأ حارس مرمى كندا داين سانت كلير قبل أن يحرز فيرجيل فان دايك الهدف الرابع بضربة رأس.
ويستعد المنتخب الهولندي لبطولة أوروبا في ألمانيا ويلعب مع أيسلندا في مباراة ودية على أرضه يوم الاثنين، بينما ستلعب كندا التي تشارك في استضافة كأس العالم 2026، تحت قيادة المدرب الجديد جيسي مارش، في بطولة كأس كوبا أمريكا هذا العام وتسافر إلى فرنسا لخوض مباراة ودية أخرى يوم الأحد.
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