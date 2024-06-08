المغرب يعبر زامبيا بهدفي زياش وبن صغير
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حقق المنتخب المغربي فوزا هاما أمام ضيفه الزامبي 2 - 1 ضمن مباريات المجموعة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتقدم المنتخب المغربي عن طريق حكيم زياش قبل أن يزيد إلياس بن صغير النتيجة عند الدقيقة 67 ليقلص المنتخب الزامبي الفارق لاحقا بهدف إدوارد تشيلوفيا.
ويتصدر المنتخب المغرب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين يليه الزامبي بـ3 من 3 مواجهات.
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