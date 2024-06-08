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سجل سافيتش الأول وميتروفيتش الثاني

ثنائي الهلال يقود صربيا لفوز ودي على السويد

العربية.نت
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فاز منتخب صربيا على مضيفه السويد بنتيجة 3 - صفر في مباراة ودية مساء يوم السبت بثنائية من نجمي الهلال سافيتش وميتروفيتش وزميلهما تاديتش.

وتقدم منتخب صربيا بهدف في الشوط الأول سجله لاعب الوسط سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني أضاف ألكسندر ميتروفيتش ودوشان تاديتش الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 60 و70.

واختتم المنتخب الصربي بهذه المباراة استعداده للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في ألمانيا.

ويفتتح منتخب صربيا مشواره في المجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 بمواجهة قوية ضد إنجلترا يوم 16 يونيو الجاري ثم يواجه سلوفينيا والدنمارك يومي 20 و25 في الجولتين الثانية والثالثة.

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