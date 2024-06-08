زفيريف يهزم رود ويتأهل إلى نهائي "غراند سلام" للمرة الثانية
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ثأر الألماني ألكسندر زفيريف من النرويجي كاسبر رود في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبه عليه بسهولة 2-6 و6-2 و6-4 و6-2 في الدور نصف النهائي يوم الجمعة.
وكانت أحلام زفيريف، المصنّف رابعاً عالمياً، توقفت عند الدور نصف النهائي في باريس خلال الاعوام الثلاثة الماضية، ومنها أمام رود نفسه قبل 12 شهرًا.
وبلغ زفيريف نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في مسيرته والاولى منذ عام 2020، ليضرب موعدًا في النهائي الاحد مع الإسباني كارلوس ألكاراز الفائز على الإيطالي يانيك سينر.
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