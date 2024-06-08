في أول مباراة بعد "نقاش" إيتو.. بريس يقود الكاميرون للصدارة

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تصدرت الكاميرون المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، وذلك بفوزها الكبير على أرضها ضد الرأس الأخضر 4-1 يوم السبت في ياوندي ضمن الجولة الثالثة.

واستهلت الكاميرون مشوارها نحو المشاركة التاسعة في النهائيات العالمية التي وصلت فيها عام 1990 إلى ربع النهائي بقيادة أسطورتها روجيه ميلا فيما ودعت من الدور الأول في جميع مشاركاتها السبع الأخرى، بالفوز على موريشيوس 3-0 قبل أن تتعادل في الجولة الثانية خارج الديار مع ليبيا 1-1.

ودخلت الكاميرون مواجهتها مع الرأس الأخضر وسط أجواء متوترة بين رئيس الاتحاد المحلي النجم السابق صامويل إيتو والمدرب البلجيكي مارك بريس، خليفة ريغوبير سونغ الراحل عن المنتخب بعد الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وذلك بسبب تعيين المدرب الجديد بقرار من رئيس البلاد بول بيا من دون الرجوع الى السلطات الكروية.

ولم يظهر المنتخب يوم السبت أي تأثر بهذه الأجواء، محققاً فوزه الثاني الذي سمح له التربع على الصدارة بسبع نقاط، بفارق الأهداف أمام ليبيا التي فازت يوم الخميس على موريشيوس 2-1.

وحسم المنتخب المضيف اللقاء في شوطه الأول الى حد كبير بعدما أنهاه متقدماً بثلاثة أهداف لميكايل نغادو بكرة رأسية بعد تمريرة من مومي نغامالو (13)، والقائد فنسان بوبكر بعد تمريرة أخرى لنغامالو (25) ثم من ركلة جزاء (44)، مقابل هدف لجاميرو مونتيرو الذي وجد طريقه الى الشباك من إحدى الفرص القليلة لبلاده (37).

وفي بداية الشوط الثاني، أكد نوهو تولو الهزيمة الأولى لرأس الأخضر مقابل فوز وتعادل بتسجيله الهدف الكاميروني الرابع بكرة رأسية بعد تمريرة من نغادو (54).

ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً عوضاً عن 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات وصيفة ملحقاً بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

وتخوض الكاميرون الثلاثاء خارج الديار مباراة صعبة ضد أنغولا التي رفعت رصيدها الى 7 نقاط السبت بفوزها على ضيفتها إسواتيني 1-0، فيما يتواجه منتخب الرأس الأخضر مع ضيفه الليبي، وموريشيوس (نقطة) مع ضيفتها إسواتيني (من دون نقاط).