هاميلتون يتصدر التجارب الثالثة في انطلاق جائزة كندا الكبرى

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تصدر البريطاني لويس هاميلتون، ترتيب السائقين في التجارب النهائية لسباق الجائزة الكبرى لسيارات فورمولا-1 في كندا يوم السبت، فيما احتل زميله في الفريق جورج راسل المركز الثالث، ليدخل مرسيدس السباق النهائي بطموحات كبيرة.

وحقق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الزمن الأسرع بدقيقة و12.459 ثانية ليتغلب على حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول بفارق 0.374 ثانية.

وكانت تلك أفضل نتيجة لفيرستابن في التجارب في سباق كندا هذا الاسبوع، حيث اضطر في تجارب يوم الجمعة إلى العودة للمرآب بسبب مشكلة في السيارة، بعدما أكمل أربع لفات فقط.

ولم يكن فريق فيراري أفضل حالا في التجارب، حيث احتل سائقه تشارلز لوكلير ، الفائز بسباق موناكو، المركز العاشر واحتل كارلوس ساينز المركز الثاني عشر. يذكر أن فيرستابن يتصدر ترتيب السائقين بفارق 31 نقطة عن لوكلير.