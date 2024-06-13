المرض يداهم معسكر فرنسا.. "تشنج" و"صداع"

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كشفت تقارير إعلامية يوم الخميس، أن الأمراض داهمت معسكر المنتخب الفرنسي قبل 4 أيام فقط من خوض الفريق لقاءه الأول ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" ضد المنتخب النمساوي.

ويعاني ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا والمهاجم كينغسلي كومان، والعديد من أعضاء الفريق الآخرين من التهابات في الأنف والحنجرة.



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وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن بعض اللاعبين استيقظوا يوم الخميس وهم يعانون من نزلة برد، كما أصيب البعض بتشنجات أو صداع.

ويبدو كومان، الذي غاب عن تدريب الفريق يوم الخميس الأكثر معاناة من العدوى .

وقال عثمان ديمبيلي، نجم المنتخب الفرنسي، في مؤتمر صحفي: من وجهة نظري، الأمور تسير بشكل أفضل بكثير، لقد أصبت بالأنفلونزا يوم الثلاثاء. كنت أعاني من الحمى قليلاً وربما بدأت في التحسن.

وأضاف ديمبلي: لكن الوضع يبدو أفضل الآن بالنسبة للفريق بأكمله، باستثناء كومان، الذي مازال يعاني من العدوى.