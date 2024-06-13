بويرتا.. شاب غيّر تاريخ إشبيلية وفارق الحياة مبكراً

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بعد ما يزيد عن عام من تسجيل هدفه الذي يعتبره نادي إشبيلية بأنه "الهدف الذي غيّر كل شيء"، وخلال مباراة في الدوري الإسباني ضد خيتافي، سقط بويرتا على أرض الملعب ثم تمكن بعد ذلك من السير إلى خارج الملعب إلا أنه انهار ثانية في غرفة الملابس بعد تعرضه لأزمة قلبية، ليتم نقله إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة بعدها بثلاثة أيام.

كان الخبر بمثابة الصاعقة بالنسبة لعالم كرة القدم، خاصة زملاء بويرتا في إشبيلية حيث بدأ مسيرته الكروية، مع جيل ضم سيرجيو راموس وخيسوس نافاس والراحل أنطونيو رييس في الفئات السنية للنادي.

قرر إشبيلية حجب قميص بويرتا رقم 16 حتى يرتديه نجله أيتور، لكن قوانين الاتحاد الإسباني منعت ذلك، ليرتديه زميله ديفيد برييتو تخليداً لذكراه، قبل أن تقرر الإدارة ألا يرتدي القميص سوى لاعب صاعد من ناشئي النادي، إذ ارتداه زميله خيسوس نافاس لسنوات طويلة بعد عودته للنادي من مانشستر سيتي.

ونحو مزيد من التخليد لذكر بويرتا، أطلق النادي الأندلسي بطولة ودية سنوية منذ عام 2008 تحمل اسم اللاعب الراحل، إذ تقام البطولة في صيف كل عام أثناء الفترة التحضيرية لانطلاق الموسم، بينما لم ينسَ الحاضرون في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" لاعبهم الراحل، إذ يقومون بالتصفيق بحرارة بعد ظهور صورته على شاشة الملعب في الدقيقة 16 من كل مباراة.

ومنذ ذلك الحين، يستمر أصدقاء بويرتا في تخليد ذكراه، فبعد فوز إسبانيا بلقب بطل كأس أوروبا 2008، ارتدى راموس قميصاً يحمل صورة بويرتا وعبارة "دائماً معنا" أثناء الاحتفالات، ولم ينس زميله أيضاً في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله، حين كتب عبر حسابه في إنستغرام: 10 سنوات يا أخي العزيز. 10 سنوات منذ أن تركتنا.

وبعد 18 عامًا، وعقب مسيرة طويلة مع ريال مدريد وباريس سان جيرمان، كشف المدافع الإسباني عن سبب عودته إلى إشبيلية، مشيراً إلى أنه "دين أدين به لأبي وجدي، وجماهير إشبيلية والراحل أنطونيو بويرتا".

كما أهدى خيسوس نافاس اللقب الخامس لإشبيلية في الدوري الأوروبي عام 2020 لزميليه بويرتا، ورييس الذي توفى في 2019 في حادث سيارة.

وقال نافاس حينها: إنه أهم يوم لي كوني قائداً لنادي إشبيلية، هذا اللقب إهداء إلى الذين لم يعودوا معنا، إلى بويرتا ورييس.

بين هدف بويرتا في 2006، وحتى 2024، بات إشبيلية أكثر الأندية فوزًا بلقب بطل الدوري الأوروبي بواقع ست مرات، ويدين النادي الأندلسي بالفضل لبويرتا، إذ يحتفل عبر موقعه الرسمي كل عام بذكرى "الهدف الذي غيّر كل شيء".

وسيلعب نادي اتحاد جدة أمام إشبيلية في 26 يوليو في النسخة القادمة من كأس أنطونيو بويرتا، وهو أول ناد آسيوي يظهر في هذه البطولة وخامس فريق أجنبي بعد بوكا جونيورز الأرجنتيني وروما الإيطالي وشالكه الألماني وإندبندينتي ديل فاي الإكوادوري.

وفاز إشبيلية بكافة نسخ البطولة باستثناء الخسارة أمام بوكا جونيورز وغرناطة في 2010 و2016 على الترتيب.