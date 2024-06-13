ميسي يكشف موقفه من خوض الأولمبياد ومونديال 2026

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أكد نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلة مع قناة "إي إس بي إن" الأميركية أنه لن يحاول الفوز بالميدالية الذهبية الثانية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هذا الصيف.

وقال ميسي: لقد تحدّثت مع (مدرب المنتخب الأرجنتيني الأولمبي خافيير) ماسكيرانو، واتفقنا فواً على الوضع"، مضيفاً "إنها لحظة صعبة، لأن هناك أيضاً مسابقة كوبا أميركا، وهذا يعني أنني سأبتعد عن النادي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر متتالية (إنتر ميامي). في عمري، لا أريد أن أخوض كل شيء، ويجب أن أتخذ الخيارات الصحيحة.

وتعوّل الأرجنتين على ميسي الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ37 في 24 يونيو الجاري، للدفاع عن لقبها بطلة لكوبا أميركا المقررة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو، وذلك قبل أسبوع على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.

وكان ميسي جزءاً من المنتخب الأولمبي الأرجنتيني المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008.

ولم يغلق ميسي الباب أمام المشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة المقررة في عام 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، وفي هذه الحالة سيصبح اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم (6 مرّات).

وأضاف: من الرائع أن يكون لديك أرقام قياسية وأن تستمر في تحقيق أشياء مماثلة، لكنني لن أشارك في كأس العالم لمجرد القول إنني خضت النهائيات ست مرات، إذا شعرت أنني بحالة جيدة وكان كل شيء جاهزاً لأكون هناك، فهذا رائع، لكنني لن أذهب لمجرد المشاركة.

وختم ميسي: لكن من الصعب جداً تخيّل ما يمكن أن يحدث، لأنه لا يزال أمامنا عامين. لست بحاجة إلى الالتزام الآن بالقول ما إذا كنت سأتواجد هناك أم لا.