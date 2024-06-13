ميلان يستعين بمدرب روما السابق لخلافة بيولي

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سيتولّى البرتغالي باولو فونسيكا الإشراف على تدريب ميلان الإيطالي خلفاً لستيفانو بيولي بعقد لمدة ثلاث سنوات، كما أعلن النادي في بيان يوم الخميس.

وقال النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ممثل مالكي نادي ميلان خلال مؤتمر صحافي: المدرّب الجديد لميلان هو باولو فونسيكا.

وأضاف: درسنا بانتباه كبير ما يقوم به، كيف يُعدّ فريقه للمباريات، نريد منه أن يجلب هويته في اللعب، أسلوبه الهجومي لفريقنا وللاعبينا.

وأتبع: بعد خمس سنوات، أردنا توجّهاً جديداً لفريقنا مع كل الاحترام الذي نكنه لستيفانو بيولي.

وأقال ميلان بيولي بعد موسم مخيّب للآمال وذلك بعد خمس سنوات من توليه منصبه. وكان فونسيكا (51 عاماً) أشرف على تدريب ليل الفرنسي في الموسمين الماضيين وقاده في الموسمين إلى المشاركة في المسابقات الأوروبية.

وبعد أن درّب في البرتغال وتحديداً مع بورتو وبراغا، خاض فونسيكا أوّل تجربة خارجية مع شاختار الأوكراني وقاده إلى تحقيق 103 انتصارات في 139 مباراة وثلاثة ألقاب في الدوري بين 2017 و2019. بعدها انتقل إلى تدريب روما عام 2019 وقاده إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عام 2021 قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي وينتهي عقده معه في يونيو الجاري.