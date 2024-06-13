وست هام يتعاقد مع البرازيلي الشاب غيليرمي

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أكمل نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع لويس غيليرمي، لاعب فريق بالميراس البرازيلي.

وتوصل وست هام لاتفاق مع لاعب خط الوسط البرازيلي الشاب، 18 عاما، على عقد مدته 5 سنوات، ومن المقرر أن تستكمل الرتوش الأخيرة لصفقة انتقاله للنادي الواقع في شرق العاصمة البريطانية لندن، عندما تفتح فترة الانتقالات الصيفية رسميا يوم الجمعة.

وصرح غيليرمي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى وست هام يونايتد، النادي الذي أبدى ثقته في قدراتي".

وأضاف غيليرمي"أريد أيضا أن أشكر الجميع في وست هام، وخاصة (المدير التقني) تيم (شتيدتن) وفريقه الذين جاءوا إلى البرازيل ولم يتحدثوا معي فقط، ولكن أيضا مع عائلتي".

وتابع "لقد قدموا المشروع، وقد أعجبنا أنا وعائلتي به. لذلك، أنا سعيد جدا بالتوقيع مع هذا النادي وآمل أن أساهم بأكبر قدر ممكن من الانتصارات. إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا رحلة جميلة أمامنا".

وتوج غيليرمي بلقب الدوري البرازيلي مع بالميراس، علما بأنه شارك مع منتخب بلاده تحت 20 عاما، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

شدد اللاعب الواعد "الدوري الإنجليزي هو أفضل بطولة دوري في العالم. أعتقد أنني سأتحسن كثيرا هنا مع الجميع في وست هام، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوري".

وأوضح في ختام تصريحاته "عندما كبرت، كلما أتيحت لي الفرصة، كنت أشاهد كرة القدم الإنجليزية. إن القدرة الآن على اللعب هنا هو شعور لا يصدق. منذ أن كنت في الحادية عشرة من عمري، كان لدي هذا الحلم، والآن أصبح حقيقة".