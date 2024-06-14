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جماهير إنجلترا وروسيا
مشاجرة بين جماهير إنجلترا وروسيا خلال يورو 2016

بسبب الإنجليز.. تقليل نسبة الكحول في الجعة خلال "اليورو"

برلين - فرانس برس
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لن يتمكن مشجعو منتخبي إنجلترا وصربيا اللذين يلتقيان، السبت، في غلزنكيرشن في كأس اوروبا، من شراء سوى جعة ذات معدل كحول منخفض، كما أعنلت الشرطة الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في المدينة الألمانية لوكالة فرانس برس إنه سيتم تقديم "جعة خفيفة" بنسبة 2.5 بالمئة في الملعب، مع تحديد تناولها مرتين فقط لكل شخص مشيرة إلى أن القرار اتخذ "لأسباب أمنية".

وأضافت إن خيار بيع الجعة ذات معدل منخفض بدلاً من العادي الذي يتراوح بين 4 و5 في المئة تمّ أيضاً لأن "البريطانيين معتادون على ذلك".

وتستعد السلطات الألمانية للتعامل مع مثيري الشغب المحتملين في البطولة.

ودعا المنظمون المسؤولين عن جميع الدول المشاركة في البطولة للمساعدة في مراقبة الوضع داخل الملاعب وخارجه.

وقالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 1600 مشجع إنجليزي وويلزي مُنعوا سابقاً من دخول الملاعب بسبب سلوكهم العنيف، وسيتم منعهم من السفر إلى ألمانيا خلال البطولة.

وسبق أن اشتبك مشجعو إنجلترا مع مشجعين من روسيا قبل مباراتهم في مرسيليا في نسخة كأس أوروبا في فرنسا عام 2016 والتي شهدت معارك كرّ وفرّ بين مثيري الشغب من البلدين.

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