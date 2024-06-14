بيدري يسعى لـ"الثأر" من مودريتش لمحو ذكرى "الكلاسيكو"

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تعزّزت آمال منتخب إسبانيا بالمنافسة جدياً على لقب كأس أوروبا مع استعادة صانع ألعاب برشلونة بيدري لجاهزيته البدنية التي قد تكون عاملاً حاسماً في مواجهة كرواتيا القوية بقيادة مايسترو ريال مدريد المخضرم لوكا مودريتش يوم السبت.

وتحمل المواجهة بين بيدري ومودريتش نفحة "كلاسيكو إسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد، على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ أيضاً منتخبي إيطاليا حامل اللقب وألبانيا.

وتفوق ريال مدريد في ثلاث مباريات بالموسم المنصرم على برشلونة، اثنين منها في الدوري، والأخرى في كأس السوبر الإسباني، شارك مودريتش في الثلاثة بينما لعب بيدري اثنين وغاب عن واحدة للإصابة.

ولعب بيدري دوراً مؤثّراً عندما بلغ "لا روخا" الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة للبطولة القارية التي أقيمت صيف 2021 بعد أن تأجلت لعام واحد بسبب جائحة كورونا.

وفي الأسابيع الاخيرة من الدوري الإسباني وخلال المباريات الاستعدادية لإسبانيا، أظهر بيدري أنه استعاد مستواه الرفيع الذي أهّله لإحراز جائزة أفضل لاعب واعد (جائزة كوبا) عام 2021 بحسب جوائز مجلة "فرانس فوتبول".

وسجّل بيدري هدفين خلال المباراة التي انتهت بفوز ساحق لإسبانيا على أيرلندا الشمالية 5-1 ودياً قبل أيام، وهو ما فتح النقاش حول المركز الأفضل الذي يجب أن يشغله في صفوف إسبانيا، لانه في بعض الأحيان يشغل مركز لاعب الوسط المتأخر، لكن مدرّب إسبانيا لويس دي لا فوينتي يريد أن يقوم اللاعب بصنع الفارق في الربع الثالث من الملعب نظراً لإجادته التسجيل.

ويخوض بيدري ضد كرواتيا امتحاناً صعباً ضد خط وسط خبير مؤلف من مودريش وماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي الإنجليزي ومارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر السعودي، إذ أبلى المنتخب الكرواتي بلاء حسناً في البطولات الكبرى وتحديداً كأس العالم حيث احتل مركز الوصيف عام 2018 في روسيا، والمركز الثالث في قطر 2022.

ونجحت إسبانيا في تخطي كرواتيا في ثمن نهائي كأس أوروبا الأخيرة بعد التمديد في مباراة سجل فيها بيدري هدفاً غريباً في مرمى فريقه من مسافة 50 متراً بعد خطأ فادح للحارس أوناي سيمون.

ويقول بيدري عن مستواه في الآونة الأخيرة: أشعر بأني أفضل بكثير في الوقت الحالي، رأيتم هدفي الأول في مرمى أيرلندا وأعتقد بان الإصابة أصبحت ورائي الآن. بذلت جهوداً مضاعفة بعد خيبات متتالية لكي أصل إلى أفضل مستوى لي في نهاية الموسم.

وتدخل إسبانيا المواجهة مع كرواتيا بأفضلية معنوية لأنها هزمت المنتخب البلقاني في نهائي دوري الأمم الاوروبية عام 2023 ليحرز "لا روخا" أول لقب كبير له منذ تتويجه بطلاً لكأس أوروبا عام 2012.