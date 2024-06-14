منتخب إنجلترا يستعين بـ 9 "قتلة" في كأس أوروبا

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لا يوجد فريق في كأس أوروبا 2024 يملك الأرقام التهديفية التي يتمتع بها منتخب إنجلترا، إذ سجل المهاجمون فقط أكثر من 150 هدفا هذا الموسم مع أنديتهم.

يبرز في قائمة الإنجليز هاري كين وجود بيلنغهام وكول بالمر، وسيكون مهاجم بايرن ميونخ، هو الشخص الذي سيقود خط الهجوم المرعب، وعلى الرغم من أنه حمل لعنة عدم تحقيق الألقاب من توتنهام إلى النادي الألماني، إلا أن هاري كين حقق أفضل موسم تهديفي في مسيرته مع بايرن ميونخ.

وسجل المهاجمون الذين ضمهم غاريث ساوثغيت إلى قائمة إنجلترا أكثر من 150 هدفا، 44 هدفا لهاري كين و27 من أولي واتكينز و27 أيضا من فيل فودين، أما بوكايو ساكا أحرز 20 هدفا، وذات العدد بالنسبة لغارود بوين، مقابل 12 هدفا لأنطوني جوردون و4 لإيفان توني.

ويعد هاري كين اللاعب الإنجليزي الأكثر تهديفا في البطولات الكبرى، حيث سجل 12 هدفا بين البطولات الأوروبية وكأس العالم، فقط الفرنسي كيليان مبابي يعادل هاري كين.

ومع ذلك، فإن المهاجمين ليسوا الوحيدين الذين يسجلون الأهداف في منتخب "الأسود الثلاثة"، ولكن أيضا لاعبي خط الوسط، هناك لاعبا مبدعان، مثل جود بيلنغهام وكول بالمر، جعلا الأهداف جزءا من حياتهما اليومية في ريال مدريد وتشيلسي.

وتزامن الانفجار التهديفي لصاحب الرقم "10" في إنجلترا، الذي انتقل من تسجيل 14 هدفا في موسمه الأخير مع بوروسيا دورتموند إلى إنهاء الموسم الماضي برصيد 23 هدفا في جميع المسابقات مع ريال مدريد، ليتزامن مع الصعود الكبير للاعب تشيلسي.

ففي موسمه الأول في "ستامفورد بريدج"، وصلت مساهمات بالمر التهديفية إلى 40 هدفا، بعدما سجل 25 هدفا ولعب 15 تمريرة حاسمة، وهذا يعني أن منتخب إنجلترا يضم في صفوفه هداف الدوري الألماني، وثلاثة من أفضل خمسة هدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز "كول بالمر وفودين وواتكينز"، وثالث هدافي الدوري الإسباني "جود بيلنغهام".