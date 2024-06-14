22 ألف مسلح يؤمنون افتتاح كأس أوروبا من "داعش"

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ستؤمن ألمانيا المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا 2024، التي تنطلق، مساء الجمعة، بحلقة قوية مكونة من آلاف رجال الشرطة المسلحين للحماية من الهجمات المتوقعة من "داعش".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنه سيتم إرسال 22 ألف شرطي لتأمين مباراة الافتتاح التي تجمع المستضيفة ألمانيا بمنتخب اسكتلندا.

وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني: تمثل كأس أوروبا مجموعة واسعة من المخاطر والقضايا المحتملة، وسط تهديد عال جدا من "داعش"، وأوضح الخبير الأمني ويل غيديس، الذي عمل مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن ألمانيا استدعت القوات الخاصة وأجهزة المخابرات والشرطة المسلحة للمساعدة في الاستعداد والدفاع ضد أي هجمات محتملة.

وأضاف الخبير الأمني أنه ستتم مراقبة الحشود عن كثب تحت كاميرات المراقبة واسعة النطاق والذكاء الاصطناعي والعين الساهرة لـ "المراقبين الفائقين" وضباط يرتدون ملابس مدنية.

وكان "داعش" قد وجه تهديدات متكررة ضد أحداث مثل كأس أوروبا 2024 ودوري أبطال أوروبا وأولمبياد باريس، في الأشهر الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة الافتتاحية في ملعب "أليانز أرينا" بميونخ حضور ما يصل إلى 67 ألف مشجعا، ومتوقع أن تستضيف ألمانيا 2.7 مليون مشجع في 10 ملاعب مختلفة، إلى جانب 12 مليون آخرين في مناطق المشجعين.