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فاز الرجاء بثلاثية

الرجاء البيضاوي يهزم مولودية وجدة ويتوج بالدوري المغربي للمرة 13

الدار البيضاء - د ب أ
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توج فريق الرجاء البيضاوي بطلا للدوري المغربي لكرة القدم للمرة 13 في تاريخه، وذلك عقب فوزه على مولودية وجدة 3 - صفر في الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

ورفع الرجاء، الذي توج باللقب للمرة الأولى منذ موسم 2019 - 2020، رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الجيش الملكي، حامل لقب الموسم الماضي، والذي فاز في الجولة ذاتها على الفتح الرباطي 2 - صفر.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مولودية وجدة عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وتقدم الرجاء عن طريق عبد الله خفيفي في الدقيقة 34، قبل أن يضيف يسري بوزوق الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و64.

وفي المباراة الثانية، سجل لامين دياكيتي الهدف الأول للجيش الملكي من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله يوسف عربيدي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفتح الرباطي عند 43 نقطة في المركز السابع.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز الوداد على المغرب التطواني 1 - صفر، وفاز أولمبيك آسفي على المغرب الفاسي بنفس النتيجة، فيما تعادل اتحاد طنجة وشباب المحمدية سلبيا، والاتحاد التوركي وحسنية أغادير سلبيا، وفاز الاتحاد السالمي على مضيفه يوسفية برشيد 3 - 2.

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