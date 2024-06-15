بنتانكور يعتذر لزميله سون بسبب تعليق "عنصري"

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اعتذر رودريغو بنتانكور لاعب وسط توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لزميله سون هيونغ مين، يوم الجمعة، بعد انتشار تسجيل مصور له على الإنترنت قال فيه إن جميع الكوريين الجنوبيين "متشابهون".

وجاء تعليق بنتانكور وهو من أوروغواي خلال برنامج تلفزيوني في بلاده تحدث خلاله مع مقدم البرنامج عن وجود تشابه بين جميع الكوريين الجنوبيين قبل أن يعتذر عن التعليق الذي قوبل بالرفض.





وكتب بنتانكور (26 عاما) عبر إنستغرام، الجمعة: أخي سوني أعتذر لك عما حدث. لقد كانت مجرد مزحة سخيفة جدا. أنت تعرف أني أحبك ولا يمكن أبدا ألا أحترمك أو أن أسيء إليك أو إلى أي شخص آخر. أحبك يا أخي.

ولم يرد سون قائد توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية على الفور على الرسالة الالكترونية التي ارسلت إلى توتنهام خارج ساعات العمل في بريطانيا، السبت.





وتنافس أوروغواي في بطولة كوبأ أميركا التي تنطلق في الولايات المتحدة في 20 من يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وبنما وبوليفيا.

وتأهلت كوريا الجنوبية للجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق في 27 من الشهر الجاري.