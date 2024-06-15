حظر "المعجنات" من معسكر إسبانيا قبل خوض كأس أوروبا

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم السبت، أن إدارة منتخب إسبانيا منعت اللاعبين من تناول المعجنات خلال استعدادات الفريق للمشاركة في كأس أوروبا 2024.

ويبدأ منتخب إسبانيا مشواره في البطولة القارية، يوم السبت، أمام كرواتيا.

وأوضح رودريغو فارغاس، طباخ المنتخب الإسباني، أنه تم منع اللاعبين من تناول المعجنات مع حظر المشروبات الغازية، وقال في تصريحات لـ "ماركا": المعجنات محظورة تماما، ويمكن للاعبين تناول الحلوى في الليلة التي تسبق المباريات، كما أن المشروبات الغازية تعتبر من ألد أعداء خبراء التغذية في العالم، نظرا للسكر العالي التي تحتويه، وهي ضارة حقا للاعبين المحترفين، ويمكن أن تضعف ألياف العضلات، مما يجعل اللاعبين عرضة للإصابات.

يذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب إيطاليا وألبانيا وكرواتيا.