رونالدو أثار "جنونهم".. الألمان يقتحمون تدريبات البرتغال

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أثار كريستيانو رونالدو جنون الجماهير الألمانية لدى وصوله إلى البلاد التي تستضيف كأس أوروبا 2024، واقتحم عدد من المشجعين تدريبات منتخب البرتغال، يوم الجمعة، حيث حضر 8 آلاف مشجع المران المفتوح الذي أجراه المنتخب.

ويبدأ زملاء رونالدو مشوارهم في "يورو 2024"، يوم الثلاثاء، ضد التشيك، وأجرى منتخب البرتغال حصة تدريبية مفتوحة للجماهير، يوم الجمعة، قبل أن تسوء الأمور مع نزول عدد من المتفرجين إلى أرض الملعب في محاولات للوصول إلى النجم رونالدو.

واقتحم 12 مشجعا الملعب، بينما سارع الأمن لإيقافهم قبل وصولهم إلى رونالدو، وكادت أن تخرج الأمور عن السيطرة، وهو ما دفع الحارس جوسيه سا إلى التصدي لأحد المشجعين وطرحه على الأرض، في الوقت الذي تمكن فيه أحد المشجعين من الوصول إلى رونالدو.