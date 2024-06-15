رونالدينيو ينفجر: لن أتابع مباريات منتخب البرازيل

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كشف الأسطورة رونالدينيو، اللاعب السابق للبرازيل وبرشلونة، أنه لن يتابع مباريات منتخب بلاده في كوبا أميركا 2024، لأن اللاعبين يفتقدون العزيمة والرغبة والعديد من الأمور الأخرى، على حد وصفه.

وتحدث صانع الألعاب السابق عن رؤيته للمنتخب البرازيلي قبل خوض كوبا أميركا التي تنطلق في 21 يونيو الجاري، وكان واضحا عندما قال إنه لا يريد مشاهدة أي مباراة لـ "السيليساو".

وقال رونالدينيو "الغاضب" في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، يوم السبت: لن أشاهد أي مباراة للمنتخب، كل شيء مفقود، القيادة والفرح واللعب الجيد، الأمور لا تسير على ما يرام، هناك نقص في الدافع والتفاني وفي كل شيء.

وتخوض البرازيل مباراتها الأولى في 25 يونيو، ضد كوستاريكا، وتضم مجموعة "راقصي السامبا" أيضا باراغواي وكولومبيا، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى ربع النهائي، علما بأن البرازيل لم تحقق أرقام جيدة في آخر 8 مباريات، إذ فازت مرتين وتعادلت في 3 مواجهات مقابل 3 هزائم أيضا.