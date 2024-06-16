مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
دوغلاس لويز
لويز ساهم في تأهل أستون فيلا إلى دوري أبطال أوروبا

صفقة تاريخية.. يوفنتوس يستهدف لاعب أستون فيلا وصديقته

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في إبرام صفقة تاريخية بالتعاقد مع البرازيلي دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا وصديقته أليشا ليمان لضمهما لفريقي الرجال والسيدات.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن يوفنتوس يستهدف ضم لويز إلى إيطاليا بعد عرض لاعبين اثنين على أستون فيلا مقابل لاعب خط الوسط البرازيلي، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي لبيع بعض لاعبيه بسبب قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأضافت الصحيفة أن رغبة النادي الإيطالي في ضم ليمان، صديقة لويز، يُنظر إليها على أنها خطوة تسويقية ذكية من النادي الإيطالي، وهو ما طلبه اللاعب البرازيلي في حال مغادرته إنجلترا، لكن راتب اللاعبة قد يكون عائقاً لإتمام الصفقة.

ودائماً ما يظهر لويز وليمان سوياً عبر منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقطعت علاقتهما سابقاً قبل أن يعودا مجددًا بشكل طبيعي.

وقدم لويز أداء مميزاً مع أستون فيلا بتسجيله تسعة أهداف وصنع خمسة مع أستون فيلا في الموسم الماضي، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.

دوغلاس لويز وصديقته
دوغلاس لويز وصديقته
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
نصائح هامة للحماية من موجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة نصائح هامة للحماية من موجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط