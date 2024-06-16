صفقة تاريخية.. يوفنتوس يستهدف لاعب أستون فيلا وصديقته

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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في إبرام صفقة تاريخية بالتعاقد مع البرازيلي دوغلاس لويز لاعب أستون فيلا وصديقته أليشا ليمان لضمهما لفريقي الرجال والسيدات.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن يوفنتوس يستهدف ضم لويز إلى إيطاليا بعد عرض لاعبين اثنين على أستون فيلا مقابل لاعب خط الوسط البرازيلي، إذ يحتاج الفريق الإنجليزي لبيع بعض لاعبيه بسبب قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأضافت الصحيفة أن رغبة النادي الإيطالي في ضم ليمان، صديقة لويز، يُنظر إليها على أنها خطوة تسويقية ذكية من النادي الإيطالي، وهو ما طلبه اللاعب البرازيلي في حال مغادرته إنجلترا، لكن راتب اللاعبة قد يكون عائقاً لإتمام الصفقة.

ودائماً ما يظهر لويز وليمان سوياً عبر منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقطعت علاقتهما سابقاً قبل أن يعودا مجددًا بشكل طبيعي.

وقدم لويز أداء مميزاً مع أستون فيلا بتسجيله تسعة أهداف وصنع خمسة مع أستون فيلا في الموسم الماضي، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي.