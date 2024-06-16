غاليتي: أستون فيلا وفورست يريدان التعاقد مع سعود عبدالحميد
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كشف الصحافي الإيطالي رودي غاليتي أن سعود عبدالحميد لاعب نادي الهلال تلقى عرضا من ناديين إنجليزيين هما أستون فيلا ونوتنغهام فورست.
وأبان غاليتي في لقاء على "العربية": الأندية تتسابق فيما بينها للظفر بحدمات سعود عبدالحميد، ونادي تولوز الفرنسي هو أول من تواصل مع الهلال من أجل التوقيع مع اللاعب بالإضافة إلى نادي أولمبيك مارسيليا.
وأضاف: أستون فيلا ونوتنغهام فورست تواصلا مع وكيل أعمال اللاعب لمعرفة آلية التفاوض للفوز بخدمات اللاعب الدولي السعودي.
نحن الآن في بداية المفاوضات للمعرفة هل هناك أندية أخرى ستدخل سباق التعاقد مع اللاعب وأستون فيلا يخطط للالتقاء مع وكيله الأسبوع المقبل.
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