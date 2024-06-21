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حسرة الإنجليز بعد التعادل مع الدنمارك يوم الخميس

منتخب إنجلترا يستعين بـ "النساء" لنسيان خيبة الدنمارك

العربية. نت
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا سمح للاعبي المنتخب بالاستمتاع مع زوجاتهم وصديقاتهم لنسيان التعادل المخيب للآمال مع الدنمارك في كأس أوروبا.

وفرض المنتخب الدنماركي التعادل على نظيره الإنجليزي 1 – 1، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

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وقالت "ديلي ميل" في التقرير الذي نشرته، يوم الجمعة: تمت دعوة زوجات وصديقات اللاعبين إلى معسكر المنتخب في بلانكينهاين، حيث يقيم المنتخب في منتجع فاخر بعيدا عن الأنظار ويمنح اللاعبين الخصوصية المطلقة، وذلك لنسيان خيبة الدنمارك.

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وكانت إنجلترا تأمل في الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي، لكن النتيجة أمام الدنمارك تعني أن التأهل لا يزال غير مضمون.

وزادت الصحيفة البريطانية: سوف يستمتع اللاعبون مع شريكاتهم بأفضل الأطعمة والكثير من الخدمات التي يوفرها المنتجع الفاخر الذي يقيم به المنتخب، وسمح المدرب ساوثغيت للاعبين بقضاء 24 ساعة للاعبين مع عائلاتهم.

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ورفع منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة، فيما حصل منتخب الدنمارك على نقطته الثانية، متساويا في ذلك مع منتخب سلوفينيا، ويتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفيني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من البطولة، والتي ستشهد كذلك مواجهة بين صربيا والدنمارك.

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