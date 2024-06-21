ميسي يدخل تاريخ كوبا أميركا ويحذر الأرجنتين

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أكد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي أن منتخب بلاده استحق الفوز على منتخب كندا في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا).

واستهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب البطولة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على نظيره الكندي، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، صباح يوم الجمعة بالتوقيت العالمي (غرينتش)، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى للمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، والتي تضم أيضا منتخبي بيرو وتشيلي.







وقال ميسي عقب المواجهة، التي جرت بملعب (مرسيدس بينز): كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وبدنية للغاية، في الشوط الأول لم تكن هناك مساحة كافية للعب.

أضاف ميسي في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: لحسن الحظ وجدنا الهدف بسرعة في الشوط الثاني، ولكن حتى مع ذلك كان الأمر معقدا.

أوضح قائد منتخب الأرجنتين: لدينا الصبر للاستحواذ على الكرة، وتحريكها من جانب إلى آخر. معظم المنافسين يلعبون ضدنا بشكل مختلف، ويجب أن نحافظ على السيطرة.

وساهم ميسي في الهدف الأول الذي أحرزه جوليان ألفاريز في الدقيقة 49، بعدما أرسل تمريرة إلى أليكسندر ماك أليستر جعلته منفردا بالمرمى، لكنه فضل تمرير الكرة لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي وضع الكرة في الشباك الخالية.

وقام ميسي بصناعة الهدف الثاني، الذي أحرزه (البديل) لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال منتخب كندا في إدراك التعادل.

وكان ميسي على موعد مع التاريخ في المباراة، بعدما انفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كوبا أميركا، حيث شارك في مباراته رقم 35 بالبطولة، ليفض شراكته مع التشيلي الراحل سيرخيو ليفينغستون، الذي لعب 34 مباراة في البطولة، خلال عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.