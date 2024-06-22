بايرن يتفق مع جناح كريستال بالاس ويفاوض نجم تركيا

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ذكرت تقارير إعلامية، يوم السبت، أن فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اقترب من التعاقد مع مايكل أوليز جناح فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وعوسائل إعلام أخرى، فإن أوليز (22 عاما) والذي لا يوجد ضمن صفوف المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، توصل لاتفاق مع حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب الدوري الألماني.

ويمكن لأوليز، الذي تسعى الأندية الإنجليزية الكبرى للتعاقد معه، أن يكون بديلا لليروي ساني وسيرج نابري وكينغسلي كومان.

وفي الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا وتركيا أن بايرن تواصل مع هاكان تشالهان أوغلو، قائد المنتخب التركي.

ويلعب تشالهان أوغلو (30 عاما) حاليا مع دورتموند، علما بأنه لعب من قبل في الدوري الألماني (بوندسليغا) مع هامبورغ وباير ليفركوزن.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن تشالهان أوغلو مرشح للعب في خط وسط بايرن ميونخ، تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، إذا لم يتوصل بايرن لاتفاق مع فولهام لضم جواو بالينيا.

وذكرت شبكة "تي.أر.تي. سبورتس" في تركيا أن تشالهان أوغلو أكد أن بايرن تواصل معه.