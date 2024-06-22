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باتشواي وزوجته وطفلتهما

جماهير تركية تهدد بقتل طفلة نجم تشيلسي

العربية. نت
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زعمت زوجة ميشي باتشواي، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، أن جماهير فنربخشة التركي هددت بقتل طفلتهما، بسبب اقتراب زوجها من الانتقال إلى المنافس اللدود غلطة سراي.

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ويلعب نجم تشيلسي السابق مع فنربخشة منذ عام 2022، حيث سجل 44 هدفا في 75 مباراة، وينتهي عقد باتشواي في نهاية الشهر الجاري، وذكرت التقارير أن البلجيكي يستعد للانضمام إلى منافس فنربخشة اللدود غلطة سراي.

ويقع مقر الناديين في إسطنبول، ويعتبر ديربي الفريقين من أعنف المواجهات في كرة القدم.

جماهير غلطة سراي
جماهير غلطة سراي

وقامت زوجة باتشواي، أميلي ماريا، بغلق التعليقات في حسابها على "إنستغرام"، وزعمت أن عائلتها وطفلتها تعرضوا للتهديد، مع توجيه إساءات عنصرية إليهم.

وكتبت: عندما لا تعرف ما يحدث في الظل، لا تشير بأصابع الاتهام إلى الأبرياء، الجناة الحقيقيون هم أولئك الذين لا يتحملون المسؤولية، عار على أولئك الذين يهددون عائلتي ويتمنون الموت لابنتي بسبب كرة القدم. يا للعار ! العنصرية والتهديد بالقتل. الله يراكم جميعا.

باتشواي
باتشواي

وتأتي خطوة باتشواي المحتملة بعد أن أضاع فنربخشة فرصة التتويج بالدوري التركي أمام منافسه اللدود، وتوج غلطة سراي بطلاً بعد حصوله على 102 نقطة، مقابل 99 لفنربخشة.

وشهدت الملاعب التركية الكثير من حالات العنف، ففي مايو الماضي، فاز فنربخشة على غلطة سراي 1-0، لكن المباراة شابتها مشاهد صادمة، بعدما اندلع شجار على أرض الملعب، وجاءت الحادثة بعد شهرين من انسحاب فنربخشة من الدوري بعد تعرض لاعبي الفريق لهجوم من قبل جماهير طرابزون سبور.

باتشواي وزوجته
باتشواي وزوجته

يذكر أن باتشواي سبق ولعب مع بشكتاش، أحد الأندية الثلاثة الكبار في تركيا، والتي تتخذ إسطنبول مقرا لها.

واذا انضم باتشواي إلى غلطة سراي سيصبح البلجيكي اللاعب الحادي عشر الذي يمثل أكبر ثلاثة أندية في تركيا، وأول لاعب أجنبي يفعل ذلك.

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