دورة هاله.. نهائي بين سينر وهوركاتش

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بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنّف أوّل عالمياً نهائي دورة هاله الألمانية في كرة المضرب (500 نقطة)، بعد فوزه على الصيني تشانغ 6-4، 7-6 (7/3) يوم السبت، ضارباً موعداً مع البولندي هوبيرت هوركاتش التاسع الفائز على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 6-7 (2-7) و4-6.

وحسم سينر الذي وصل إلى نهائي دورة على ملاعب عشبية للمرة الأولى في مسيرته، المباراة في ساعة و40 دقيقة.

قال بعد المباراة "إن (التأهّل) يعني لي الكثير. خضت أربع مبارياتٍ صعبة للوصول إلى النهائي".

وأضاف "كانت المباراة صعبة اليوم. ركضت أكثر من أمس بكل تأكيد، وهذا ما احتجت إليه. أنا سعيد ولنرى ما سيحدث غداً".

ولم يواجه الإيطالي صعوبة كبيرة في المجموعة الأولى التي كسر فيها إرسال منافسه المصنّف 42 عالمياً مرة واحدة، قبل أن يضطر إلى حسم شوطٍ فاصل في المجموعة الثانية التي لم يخسر فيها الطرفان أي إرسال.

وخرج زفيريف وصيف بطولة رولان غاروس الأخيرة، من نصف النهائي بخسارته أمام هوركاتش الساعي إلى إحراز لقبه الثاني هذا الموسم بعد تتويجه في دورة إشتوريل البرتغالية مطلع إبريل.

اعتمد هوركاتش على إرسالاته الصاروخية لا سيما في المجموعة الأولى وحسمها بعد جولة فاصلة 7-2 بعد تعادلهما 6-6.

ثم كسر البولندي إرسال زفيريف في مطلع المجموعة الثانية ليتقدم 2-1 ليحافظ على تقدمه حتى حسم المباراة في صالحه على مدى ساعة و35 دقيقة.

وهي المرة الأولى في أربع مواجهات يتمكن هوركاتش من الفوز على زفيريف.

وتأتي هذه الدورة في إطار الاستعدادات لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في الأول من يوليو.