في نسخة واحدة.. كانتي يقترب من الرقم القياسي لـ "الأفضل"

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اقترب نغولو كانتي من الرقم القياسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد إحرازه جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة ثانية تواليا في النسخة نفسها.

وحقق كانتي جائزة الأفضل قي لقاء فرنسا والنمسا الأول والذي انتهى بفوز منتخب بلاده قبل أن يكر الإنجاز مجددا أمام هولندا يوم الجمعة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

واستطاع 4 لاعبين فقط في تاريخ كأس أوروبا منذ ترسيم الجوائز الفردية والجماعية في البطولة، في نسخة 1996، الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة 3 مرات وهم التشيكي كاريل بوبورسكي في 1996 والفرنسي تييري هنري في نسخة عام 2000، والإسباني أندريس إنييستا والإيطالي أندريا بيرلو في نسخة 2012.

ودخل كانتي، نجم نادي اتحاد جدة، قائمة طويلة حقق خلالها النجوم الجائزة في مباراتين وهم الألماني مايكل بالاك والتشيكي ميلان باروش والإنجليزي وين روني والهولندي رود فان نستلروي واليوناني ثيودوريس زاغوراكيس والفرنسي زيدان في 2004 والروسي أندري أرشافين والهولندي وسلي شنايدر والإسباني دافيد فيا في 2008 والبرتغالي كرستيانو رونالدو والفرنسي أنطوان غريزمان والبلجيكي إيدن هازارد والإسباني أندريس إنييستا والفرنسي ديمتري باييه والبرتغالي ريناتو سانشيز والسويسري غرانيت شاكا في 2016 والإسباني سيرخيو بوسكيتس والإيطالي فيديريكو كييزا والهولندي دينزل دمفريز والإنجليزي هاري كين والبلجيكي روميلو لوكاكو والإيطالي ليوناردو سبينازولا.