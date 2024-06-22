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فرحة لاعبي جورجيا بهدف التعادل

كأس أوروبا.. تعادل تاريخي لجورجيا مع التشيك

هامبورغ - د ب أ
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تعادل منتخب التشيك مع جورجيا 1-1، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، بعدما خسرا في الجولة الأولى، حيث خسر المنتخب التشيكي أمام نظيره البرتغالي 1-2، وخسر منتخب جورجيا أمام تركيا 1-3.

وأصبحت نتيجة التعادل تاريخية بالنسبة للمنتخب الجورجي، الذي حصل على أول نقطة في تاريخه في بطولة أمم أوروبا التي يشارك بها للمرة الأولى في تاريخه.

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وتقدم المنتخب الجورجي عن طريق جورجي ميكاوتادزي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، فيما سجل باتريك تشيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 58.

ويلتقي المنتخب التشيكي مع نظيره التركي في الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة، يوم الأربعاء المقبل، وهو نفس اليوم الذي تقام به مباراة جورجيا مع البرتغال.

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