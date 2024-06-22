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لابورت خلال المؤتمر الصحافي يوم السبت

لابورت: إيقاع الدوري السعودي مثل كأس أوروبا.. وكانتي "خير دليل"

العربية.نت
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أكد إيمريك لابورت، مدافع النصر ومنتخب إسبانيا، أن تألق نغولو كانتي مع فرنسا في كأس أوروبا "يورو 2024" عكس قوة الدوري السعودي.

كانتي مع جائزة رجل المباراة
كانتي مع جائزة رجل المباراة

ونال كانتي، لاعب خط وسط اتحاد جدة، جائزة "رجل المباراة" مرتين على التوالي أمام النمسا وهولندا في البطولة الأوروبية الجارية في ألمانيا.

وسئل المدافع الإسباني خلال مؤتمر صحافي، يوم السبت، عن مستوى الدوري السعودي، وأجاب: كانتي حصل على جائزة أفضل لاعب مرتين على التوالي مع منتخب فرنسا، ويلعب في الدوري السعودي، ولكل مسابقة مستواها، وأرى أن إيقاع الدوري السعودي يشبه بطولة أوروبا.

وأضاف اللاعب الذي انتقل إلى النصر السعودي في الصيف الماضي: نحن جميعا ندرك أنه دوري جديد إلى حد ما، وعلى مستوى التسويق فهو يتطور أيضا شيئا فشيئا، وفي المستقبل سينظر إليه على أنه دوري أكثر تنافسية بكثير.

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وكشف لابورت أنه تحدث مع لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، قبل انتقاله إلى الدوري السعودي للتأكد من أن هذا القرار لن يؤثر على استدعائه للمنتخب الأول، وزاد: إنه لشرف لي أن أمثل إسبانيا، في كل مرة ارتدي فيها القميص أشعر بفخر كبير.

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