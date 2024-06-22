مدرب البرتغال يغضب بسبب سؤال عن رونالدو والنصر

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انفعل روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، على أحد الصحافيين بسبب سؤال حول أحقية اللاعب البالغ من العمر "39 عاما" بالحصول على مكان في تشكيلة المنتخب الأساسية بكأس أوروبا 2024.

ولعب رونالدو لمدة 90 دقيقة كاملة في فوز البرتغال 2-1 على التشيك، يوم الثلاثاء الماضي.

وقبل ملاقاة تركيا، يوم السبت، سئل مارتينيز حول ما إذا كان يجب على مهاجم النصر السعودي الاحتفاظ بمركزه الأساسي أم لا، وأكد مدرب البرتغال أن رونالدو لا يزال في خططه وأشار إلى سجله المثالي في البطولات الأوروبية.

ورد مارتينيز بعدها بغضب على الصحافي: هل يمكنني أن أطرح عليك سؤالا؟ هل تعرف عدد الدقائق التي لعبها كريستيانو الموسم الماضي؟ هل لديك خبرة؟

وزاد: لا يوجد لاعب آخر في تاريخ أوروبا شارك في 6 بطولات "يورو"، من المهم أن تفهم ما يجلبه رونالدو، كريستيانو يمنحنا الخبرة، يجلب الفرص إلى المرمى ويفتح المساحات.

وخاض رونالدو 45 مباراة مع النصر في الموسم الماضي، حيث لعب ما يقرب من 4 آلاف دقيقة.