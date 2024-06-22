موسيتي يصطدم بتومي بول في نهائي "كوينز"

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تأهل الإيطالي لورينزو موسيتي إلى نهائي بطولة كوينز كلوب البريطانية للتنس بفوزه الصعب على الأسترالي جوردان تومسون في المربع الذهبي يوم السبت.

وفاز موسيتي، 22 عاما، على منافسه الأسترالي بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /3 و3 /6 و6 /3.

واحتاج موسيتي إلى ساعتين و18 دقيقة لبلوغ النهائي، ليثبت أن يانيك سينر المصنف الأول على العالم ليس هو اللاعب الإيطالي الوحيد الذي ينبغي الحذر منه.

وقال موسيتي "بالطبع كانت واحدة من أصعب المباريات هذا الأسبوع، جوردان لعب بمستوى رائع، خاصة في المجموعتين الثانية والثالثة".

وأضاف "أحب هذه اللعبة، أشعر بالشغف حقا بشأنها، ومنذ أن كنت طفلا كنت أحلم بأن أصبح المصنف الأول على العالم".

وختم بالقول: "سيكون من الرائع الفوز هنا بلقب كوينز، هناك الكثير من الإيطاليين هنا في لندن، أشعر حقا كما لو أنني في وطني".

وسيلعب موسيتي مع الأميركي تومي بول في النهئاي بعدما فاز الأخير على مواطنه سباستيان كوردا في نصف النهائي الآخر 6/4 و7/6 (7/2).