نوريس ينتزع "أول المنطلقين" من فيرستابن في جائزة إسبانيا الكبرى

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انتزع سائق مكلارين البريطاني لاندرو نوريس المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى يوم السبت، بعد لفة متأخرة ساحرة ليتفوّق على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم ثلاث مرات.

وحلّ البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ثالثاً متقدماً على زميله ومواطنه جورج راسل.

وبدا فيرستابن في طريقه للانطلاق من المركز الأول في سباق الأحد الذي يُعدّ المرحلة العاشرة من روزنامة الموسم. لكنّ نوريس تمكن من انتزاع الأفضلية في الرمق الأخير بفارق ضئيل بلغ 0.02 ثانية.

قال نوريس بعد فوزه بالتجارب التأهيلية للمرة الثانية فقط في تاريخه "اليوم كانت اللفة المثالية".

وأضاف البريطاني الذي فاز بأول سباق له هذا الموسم في ميامي "بدا ماكس أقوى بعض الشيء، لكننا أجرينا بعض التغييرات".

وأردف "أنا سعيد جدًا بالانطلاق من المركز الأول، سيكون الأمر صعبًا لكننا هنا للفوز!"

ويتصدر فيرستابن الذي يسعى لإحراز لقبه الرابع على التوالي، الترتيب العام للبطولة بفارق 56 نقطة عن شارل لوكلير من موناكو على متن فيراري الذي يبدأ سباق يوم الأحد في المركز الخامس، فيما يتخلّف نوريس بسبع نقاط في المركز الثالث.

وتُعدّ جائزة إسبانيا المرحلة العاشرة من الموسم الذي يضم 24 سباقًا والأولى من سلسلة من ثلاثة سباقات ستقام على مدار ثلاثة أسابيع متتالية، حيث تأتي جائزتا النمسا وسيلفرستون في الأسبوعين المقبلين.

وكان فيرستابن قد فاز بلقبه الأول في برشلونة عام 2016، قبل أن يُجدّد فوزه في العامين 2022 و2023.

وتشير الأرقام إلى فوز 24 سائقاً انطلقوا من المركز الأول من أصل 33 جائزة كبرى أقيمت على حلبة برشلونة-كاتالونيا.