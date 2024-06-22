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أنس جابر
جابر كانت تواجه غوف

"إصابة" و"مرض" يجبران سابالينكا وجابر على الانسحاب من برلين

برلين - د ب أ
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انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر المصنفتان ثالثة وعاشرة عالميا، يوم السبت من مباراتهما في الدور ربع النهائي من دورة برلين لكرة المضرب بداعي الإصابة والمرض تواليا، وذلك قبل 10 أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام.

وكشف موقع رابطة اللاعبات المحترفات أن سابالينكا تعرضت للإصابة في كتفها ضد الروسية آنا كالينسكايا عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخيرة 5-1 في المجموعة الأولى، وبالتالي تأهلت الروسية إلى نصف النهائي حيث ستلتقي بلاعبة بيلاروسية أخرى هي فيكتوريا أزارنكا.

أما جابر، فاضطرت إلى الانسحاب بعد خسارتها المجموعة الأولى إثر جولة فاصلة أمام الأميركية كوكو غوف.

طالبت التونسية بتدخل الجهاز الطبي للدورة قبل أن تغادر أرضية الملعب "مريضة" بحسب رابطة اللاعبات المحترفات.

وشهدت الدورة أيضاً انسحاب لاعبتين مصنفتين وهما الكازاخستانية ايلينا ريباكينا بداعي المرض أيضاً ضد ازارينكا في ربع النهائي، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا في الدور السابق ضد كالينسكايا.

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