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التركي الدولي هاكان تشالهان أوغلو

إنتر يطلب 70 مليون يورو من بايرن ميونخ

روما - د ب أ
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ذكرت تقارير صحفية، يوم الأحد، أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 70 مليون يورو (74 مليون و800 ألف دولار) مقابل بيع لاعب الوسط التركي الدولي هاكان تشالهان أوغلو، وسط أنباء عن اهتمام المارد الألماني بايرن ميونخ بضمه.

وساهم تشالهان أوغلو (30 عاما) بقوة في تتويج إنتر ميلان بلقب الموسم الماضي من الدوري الإيطالي ويمتد عقده مع الفريق حتى 2027.

هاكان بقميص إنتر ميلان
هاكان بقميص إنتر ميلان

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن بايرن أجرى محادثات مع اللاعب المولود في ألمانيا، والذي سبق له اللعب في البوندسليغا بقميص هامبورغ وباير ليفركوزن.

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن تشالهان أوغلو أكد تلقيه اهتماما من جانب بايرن ميونخ خلال مشاركته مع منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

لكن نجم إنتر ميلان لم يعلق على هذه المسألة عقب خسارة تركيا أمام البرتغال بثلاثة أهداف دون رد، السبت، ولم يصدر أي رد فعل رسمي من جانب الناديين.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يوم الأحد، أنه لا يوجد تواصل رسمي من جانب بايرن ميونخ بعد رفض محاولة أولى من جانب البطل القياسي للبوندسليغا الشهر الماضي.

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لكن بحسب الصحيفة الإيطالية وضع إنتر ميلان سقفا ماليا عاليا نظرا لإجراء بايرن محادثات مع وكيل أعمال تشالهان أوغلو.

ويتطلع بايرن لتعزيز صفوفه تحت قيادة المدرب البلجيكي الجديد فينسنت كومباني بعد أن خرج خالي الوفاض دون أي ألقاب في الموسم الماضي، في ظاهرة لم تحدث منذ 2012.

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