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فاز ويتاكر في الجولة الأولى

بالضربة القاضية.. ويتاكر يهزم أليسكروف في الرياض

العربية.نت
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حطم الأسترالي روبرت ويتاكر منافسه الروسي إكرام أليسكروف بضربة قاضية في النزال الرئيسي لـUFC Fight Night في "كينغدوم أرينا" بالرياض يوم السبت.

وحقق ويتاكر الفوز في الجولة الأولى بعدما وجه سلسلة ضربات متتالية اختتمها بلكمة إلى الذقن سقط بعدها المنافس الروسي.

وأشار بطل الوزن المتوسط السابق بعد فوزه الكبير إلى أنه سيكون سعيدًا بأن يكون خيارا بديلا لمعركة اللقب القادمة بين خصميه السابقين دريكوس دو بليسيس وإسرائيل أديسانيا، والتي ستتصدر UFC 305 في بيرث، أستراليا في 17 أغسطس.

وشهد الحدث في الرياض فوز ألكسندر فولكوف الرابع على التوالي عندما هزم سيرغي بافلوفيتش، وضربات قاضية عديدة من من فولكان أوزديمير وشارا ماغوميدوف كجزء من البطاقة الرئيسية الليلة.

وكان من المقرر أن ينازل ويتاكر المنافس حمزة تشيماييف الذي لم يهزم قط لكن مشاكل صحية أبعدت الأخير عن النزال وحل أليسكروف بدلا منه.

وعرف أليسكروف في مسيرته خسارة واحدة قبل يوم السبت وكانت أمام تشيماييف في عام 2019 وبعدها حقق سلسلة انتصارات في 7 نزالات متتالية.

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