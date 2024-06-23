بلجيكا تحافظ على حظوظها بثنائية تيليمانس ودي بروين

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حقق المنتخب البلجيكي فوزه الأول في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره الروماني 2 - صفر يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

وكان المنتخب البلجيكي خسر مباراته الأولى في البطولة أمام سلوفاكيا بهدف نظيف، ليحقق بذلك الفوز أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف خلف رومانيا في المركز الأول.

ويحتل منتخب سلوفاكيا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط أيضا، ويتذيل المنتخب الأوكراني الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

وحقق منتخب بلجيكا أول فوز له في البطولات الكبرى، منذ تغلبه على كندا 1 - صفر في الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم منتخب بلجيكا عن طريق يوري تيلمانس في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 80.