بيلنغهام وصديقته.. قصة حب "مطبوخة" لجني الأموال

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ادعى أحد الخبراء في اقتصاد كرة القدم أن علاقة النجم الإنجليزي جود بيلنغهام مع عشيقته لورا سيليا فالك، تدر الملايين على ريال مدريد، وأنها مجرد حيلة دعائية "مطبوخة".

ونجح بيلنغهام بشكل مثير للاهتمام مع نادي العاصمة الإسبانية، بعد وصوله من بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف الماضي.

وفي موسمه الأول في الدوري الإسباني، سجل صاحب الـ "20 عاما" 19 هدفا وقدم ستة تمريرات حاسمة، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الـ 36 في تاريخ النادي، معززا رقمه القياسي.

وحصل بيلنغهام على أول لقب أوروبي، عندما هزم ريال مدريد ناديه السابق بوروسيا دورتموند في ويمبلي، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تأثير بيلنغهام ليس على أرض الملعب فقط، ووفقا لأحد الخبراء، فإن علاقة بيلنغهام مع عارضة الأزياء الهولندية فالك تجلب معها مكاسب مشتركة، على غرار العلاقة التي يتمتع بها الزوجان الأميركيان ترافيس كيلسي، نجم كرة القدم الأميركية، ونجمة البوب تايلور سويفت.

وقال روب ويلسون، الخبير المالي في كرة القدم: يشبه بيلنغهام تماما ترافيس كيلسي، يشارك كلاهما في الترويج، وهناك الكثير من العمل يقوم به الإنجليزي خارج الملعب، فمن خلال الارتباط مع عارضة الأزياء الهولندية ستكون هناك زيادة كبيرة في الحصول على عقود من العلامات التجارية، وهو ما يدخل الملايين للاعب ولريال مدريد أيضا.

وتطرقت "ديلي ميل" إلى الغموض المحيط بعلاقة جود بيلنغهام الرومانسية، وكشفت أن لاعب خط الوسط لا يبدو أنه في علاقة على الإطلاق مع لورا سيليا فالك، وشككت الصحيفة البريطانية: تعمل الهولندية كعارضة في شركة للأزياء ومقرها مانشستر، دبر مسؤول تنفيذي للشركة شائعات مدفوعة بحيلة دعائية، وأثناء جلسة تصوير، كشفت الفتاة لخبراء التجميل ومصففي الشعر أنها تقربت من بيلنغهام، وفي التفاصيل التي يعتقد أن الشركة سربتها إلى إحدى الصحف، قيل أن فالك "25 عاما"، في علاقة مع لاعب خط الوسط وأمضت بعض الوقت في منزله بمدريد.

في حين لم يعلق أي من الطرفين على التقارير المتعلقة بوجود علاقة، إلا أنه بعد مرور شهرين من جلسة التصوير التي قامت بها فالك، لم يتم رؤيتهما معا، وهناك ادعاءات بأن بيلنغهام لا يزال يستخدم أحد تطبيقات المواعدة.

وزادت الصحيفة البريطانية: عندما سمع أحد رؤساء عارضة الأزياء أنها تعرف جود، اتصل أحد الموظفين في الشركة بمصدر مقرب في الصحيفة، لقد كانت واحدة من تلك الشائعات التي أدت إلى نمو الطرفين، وانتشرت قصة مواعدة لورا وبيلنغهام في كل مكان.

كان تأثير بيلنغهام على أرض الملعب لا شك فيه، لكن يمكن أن يتفوق على زميله كيليان مبابي باعتباره النجم الأكثر قيمة في الرياضة، وأضاف الخبير المالي روب ويلسون: جود ذكي جدا، ولديه القدرة على أن يكون الأعلى تأثيرا من حيث التسويق، وأعتقد أنه سيتفوق على مبابي بشكل كبير.