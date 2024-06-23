طاقم تحكيم إسباني يدير قمة الأهلي والزمالك
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أعلن اتحاد الكرة المصري، يوم الأحد، تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها، الثلاثاء، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه تم تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وأضاف البيان أن الحكم الإسباني يعاونه كل من دييغو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.
وأوضح أنه تم تعيين كل من ميغيل أنخل أورتيز أرياس لتقنية الفيديو (الفار).
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