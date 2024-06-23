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صلاح نجم ليفربول

ليفربول يهدد صلاح: أمامك حتى أغسطس

العربية. نت
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كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الأحد، أن ليفربول سيعرض محمد صلاح للبيع حال عدم موافقته على تمديد عقده مع النادي، ولن يسمح برحيله مجانا في صيف 2025.

ولم يبق أمام صلاح سوى عام واحد على عقده مع النادي الإنجليزي.

وأشارت "ميرور" إلى أن مفاوضات ليفربول مع صلاح ستحدد تحركات النادي في الانتقالات الصيفية الجارية، وزادت: مستقبل صلاح هي المهمة الأساسية التي تواجه ليفربول، وإذا لم يتم حل مشكلة الدولي المصري بحلول أغسطس، سيفكر ليفربول في بيع الجناح البالغ من العمر 32 عاما لتجنب رحيله مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وشدد التقرير على أن ليفربول يتطلع إلى حسم مستقبل صلاح في أسرع وقت حتى يتمكن من الدخول إلى سوق الانتقالات حال عدم استمرار المصري، وذلك بحثا عن بديل.

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وأنهى صلاح الموسم الماضي هدافًا للفريق برصيد 25 هدفاً، بالإضافة إلى صناعة 13 في كافة المسابقات، كما فاز بجائزة لاعب الموسم في النادي للمرة الرابعة منذ انضمامه في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

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