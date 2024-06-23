مدرب البرتغال يشيد بميزة "إنكار الذات" لدى رونالدو

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أثنى روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال على قائد فريقه كريستيانو رونالدو نظرا لإنكار الذات خلال الفوز على تركيا 3 - صفر مساء السبت في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، لكنه لم يستمتع على الإطلاق بالمشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب لالتقاط صور (سيلفي) مع هداف النصر السعودي.

وقال مارتينيز: لقد رأينا أن نوايا الجماهير جيدة، لكن عليك أن تتوخى الحذر حينما تكون النوايا سيئة، لا يجب حدوث ذلك في أرض الملعب. ينبغي توجيه رسالة للمشجعين بأن هذه ليست طريقة صحيحة.

وبدأت الأحداث حين ركض صبي إلى داخل أرض الملعب وتمكن من التقاط صورة (سيلفي) مع كريستيانو رونالدو خلال فوز المنتخب البرتغالي على نظيره التركي 3-صفر، السبت، في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

لكن الأمر لم يكن طريفا على الإطلاق حينما حاول أربعة مشجعين بالغين تقليد الفتى الصغير.

وركض صبي يرتدي زيا رياضيا إلى ملعب دورتموند في منتصف الشوط الثاني حاملا هاتفه المحمول في يده، ووصل إلى رونالدو في منتصف الملعب وانحنى نجم النصر السعودي مبتسما ليلتقط صورة سيلفي مع الصبي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن الصبي خرج من النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد دورتموند.

وتحلى رجال الأمن باليقظة لدى محاولة أربعة مشجعين بالغين اقتحام أرض الملعب عقب نهاية المباراة.

وتعثر جونكالو راموس لاعب منتخب البرتغال في فرد أمن كان يحاول ملاحقة أحد مقتحمي الملعب.

ولم تظهر علامات الغضب على بيرناردو سيلفا صاحب الهدف الأول حينما تحدث عن واقعة اقتحام الملعب: هذا ببساطة ثمن الاعتراف به في عالم كرة القدم. إنه لأمر رائع أن يكون معنا. لم أكن قلقًا عليه.