مدرب تركيا عن قرار غولر: أنا العدو الأول

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مازال الغموض يكتنف مصير النجم الشاب أردا غولر من المشاركة في التشكيل الأساسي خلال المواجهة المصيرية لمنتخب تركيا أمام التشيك في ختام منافسات دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام البرتغال بثلاثة أهداف دون رد، السبت.

وسجل غولر (19 عاما) الهدف الثاني لبلاده خلال الفوز على جورجيا 3-1 في الجولة الأولى، وبفضل هدفه الرائع في أول ظهور له في البطولة القارية، نال لقب رجل المباراة، كما أصبح أصغر لاعب يسجل في الظهور الأول له في نهائيات اليورو.

لكن غولر شارك فقط في أخر 20 دقيقة من المواجهة أمام البرتغال بعد أن رددت الجماهير باعداد غفيرة أسمه في استاد دورتموند.

وكان المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا قد ألمح عشية المباراة أن غولر ربما لن يشارك منذ البداية نظرا لمعاناته من الإرهاق.

وقال مونتيلا عقب المباراة: أردا لم يكن جاهزا للمشاركة في أكثر من 30 دقيقة دون زيادة خطورة تعرضه للإصابة. في النهاية دفعت به، عندما تلعب كل أربعة أيام تكون الرياضة مختلفة، لذا تحتاج إلى تدوير اللاعبين.

وأكد مونتيلا أنه لم يندهش من اضطراره للدفاع عن قرار استبعاد غولر من التشكيل الأساسي، مشيرا: المدرب يكون دائما العدو الأول حينما تخسر.

وتابع: هؤلاء الذين لا يلعبون يكونون بكل تأكيد اللاعبون الأكثر أهمية لوسائل الإعلام.

ويتابع مونتيلا وطاقمه حالة غولر قبل مواجهة التشيك الأربعاء المقبل، حيث تحتاج تركيا لنتيجة إيجابية من أجل التأهل لدور الـ16.

وقال المدرب الإيطالي: تربطنا علاقة رائعة، إنه فتى ذكي ولديه شغف كبير تجاه بلاده ويشعر بفخر شديد إزاء بلاده، حتى رغم معرفته بإمكانية تعرضه للإصابة فإنه كان يريد اللعب.