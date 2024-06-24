كأس أوروبا.. المجر تحيي آمالها بفوز قاتل على اسكتلندا

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أحيا منتخب المجر آماله في بلوغ دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، بعد فوزه على نظيره الاسكتلندي 1 - صفر، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.

وسجل كيفن كوسبوت هدف المباراة الوحيد للمنتخب المجري في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، وينتظر باقي مباريات الجولة الثالثة للتعرف على مدى إمكانية تأهله ضمن أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.















على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الاسكتلندي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير، ليودع البطولة.

وكان المنتخب الألماني قد ضمن صدارة المجموعة، بعدما اقتنص تعادلا صعبا مع سويسرا 1-1، مساء الأحد، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن سويسرا.