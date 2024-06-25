إيطاليا تصعق كرواتيا في الوقت القاتل.. وإسبانيا تعبر ألبانيا

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تأهل المنتخب الإيطالي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله مع نظيره الكرواتي 1-1، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف منتخب إسبانيا المتصدر، وبفارق نقطتين عن كرواتيا في المركز الثالث.

وسجل لوكا مودريتش هدف التقدم لكرواتيا في الدقيقة 55، فيما سجل ماتيا زاكاني هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، عزز المنتخب الإسباني صدارته، بفوزه بنفس النتيجة على نظيره الألباني 1-صفر.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13.

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، بعد فوزه على كرواتيا 3-صفر في الجولة الأولى، فيما فاز في المباراة الثانية على إيطاليا 1-صفر.