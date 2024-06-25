بايرن يقرر التضحية بثلاثي الدفاع

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كشف تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن ماتيس دي ليخت ودايوت أوباميكانو وكيم مين جاي، من الممكن أن يرحلوا عن بايرن ميونخ هذا الصيف إذا تلقى النادي عروضا مناسبة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "كيكر شبورت" فإن بايرن سيبقي فقط على إيريك داير من مجموعة المدافعين بالفريق المكونة من أربعة لاعبين.



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وكان كيم انضم للنادي قبل عام ويمتد تعاقده حتى 2028، بينما يمتد عقد دي ليخت حتى 2027، فيما يمتد عقد أوباميكانو حتى 2026.

وبعد موسم كارثي، حيث لم يفز بأي لقب للمرة الأولى في أكثر من عقد كامل، يسعى بايرن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني، لإجراء تغييرات كبيرة في الفريق في عدة مراكز، من بينها قلب الدفاع.

في مركز قلب الدفاع، كان داير، فقط، الذي يمتد تعاقده حتى 2025 هو الوحيد الذي قدم أداء مقبولا، وفقا لما ذكرته "كيكر".

وتعاقد بايرن مؤخرا مع المدافع هيروكي إيتو من شتوتغارت، مرسلا رسالة واضحة لأوباميكانو ودي ليخت وكيم.

وهناك شائعات تفيد بأن بايرن مهتم للغاية بضم نجم المنتخب الألماني جوناثان تاه من فريق باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني.